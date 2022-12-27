Вербувала зрадників на Харківщині: підозру для агентки РФ вручили її синові

Уродженка Донецька з 2014 року була медсестрою у так званій “ДНР”, а потім переїхала до Москви й почала “працювати” на розвідку РФ.

“Ще в жовтні слідчі управління скерували до суду справу по “агенту ФСБ” – мешканцю Харкова, який передавав росіянам дані про об’єкти ЗСУ. Але розслідування продовжувалось – і слідчі встановили жінку, пов’язану з ФСБ, яка завербувала цього харків’янина, – повідомив подробиці історії начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. – Встановлено, що Людмила – уродженка Донецька, у 2014 році вона працювала медсестрою на боці так званої “ДНР”. Після цього переїхала до Москви та працює на служби розвідки РФ – у тому числі вербує українців для отримання координат та даних по переміщенню військових на території України”.

Як повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури, завербований донеччанкою 37-річний мешканець Харкова якраз і передавав їй інформацію про місця дислокації українських військовослужбовців у місті.

“Саме він надав ворожій поплічниці інформацію про ХОДА, по якій вдарили окупанти”, – додали в прокуратурі.

54-річна зрадниця, за інформацією прокурорів, перебуває в агентурному апараті органів розвідки спецслужб РФ. Про підозру їй повідомили заочно. А саме повідомлення передали синові жінки, який мешкає на території України і не поділяє проросійських поглядів матері.

Зрадницю оголосили в розшук.