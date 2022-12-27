За сутки на Харьковщине произошло два пожара из-за вражеских обстрелов

По информации ГСЧС, в результате этих обстрелов обошлось без пострадавших.

Всего за сутки в регионе случилось пять пожаров. Два из них вызвали вражеские обстрелы.

«Пожары, вызванные врагом, зафиксированы в Двуречанской и Купянской территориальных громадах области. Горели жилые дома. Пострадавшие не обнаружены», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также в ГСЧС отметили, что в регионе продолжается разминирование территории. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС изъяли 43 взрывоопасных предмета.