За сутки на Харьковщине произошло два пожара из-за вражеских обстрелов
По информации ГСЧС, в результате этих обстрелов обошлось без пострадавших.
Всего за сутки в регионе случилось пять пожаров. Два из них вызвали вражеские обстрелы.
«Пожары, вызванные врагом, зафиксированы в Двуречанской и Купянской территориальных громадах области. Горели жилые дома. Пострадавшие не обнаружены», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также в ГСЧС отметили, что в регионе продолжается разминирование территории. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС изъяли 43 взрывоопасных предмета.
Читайте также: В ISW не видят доказательств захвата армией РФ села на Харьковщине (карта)
Новости по теме:
Вы читали новость: «За сутки на Харьковщине произошло два пожара из-за вражеских обстрелов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 07:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ГСЧС, в результате этих обстрелов обошлось без пострадавших".