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За сутки на Харьковщине произошло два пожара из-за вражеских обстрелов

Происшествия 07:54   27.12.2022
Оксана Горун
За сутки на Харьковщине произошло два пожара из-за вражеских обстрелов

По информации ГСЧС, в результате этих обстрелов обошлось без пострадавших.

Всего за сутки в регионе случилось пять пожаров. Два из них вызвали вражеские обстрелы.

«Пожары, вызванные врагом, зафиксированы в Двуречанской и Купянской территориальных громадах области. Горели жилые дома. Пострадавшие не обнаружены», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также в ГСЧС отметили, что в регионе продолжается разминирование территории. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС изъяли 43 взрывоопасных предмета.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 07:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ГСЧС, в результате этих обстрелов обошлось без пострадавших".