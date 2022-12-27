За добу на Харківщині сталися дві пожежі через ворожі обстріли – ДСНС

За інформацією ДСНС, обійшлося без постраждалих.

Усього за добу в регіоні сталося п’ять пожеж. Дві з них спричинили ворожі обстріли.

“Пожежі, спричинені ворогом, зафіксовані у Дворічанській та Куп’янській територіальних громадах області. Горіли житлові будинки. Постраждалих не виявлено”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також у ДСНС зазначили, що в регіоні продовжується розмінування території. Минулої доби піротехніки ДСНС вилучили 43 вибухонебезпечні предмети.