За добу на Харківщині сталися дві пожежі через ворожі обстріли – ДСНС
За інформацією ДСНС, обійшлося без постраждалих.
Усього за добу в регіоні сталося п’ять пожеж. Дві з них спричинили ворожі обстріли.
“Пожежі, спричинені ворогом, зафіксовані у Дворічанській та Куп’янській територіальних громадах області. Горіли житлові будинки. Постраждалих не виявлено”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також у ДСНС зазначили, що в регіоні продовжується розмінування території. Минулої доби піротехніки ДСНС вилучили 43 вибухонебезпечні предмети.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 07:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ДСНС, обійшлося без постраждалих".