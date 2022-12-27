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За добу на Харківщині сталися дві пожежі через ворожі обстріли – ДСНС

Події 07:54   27.12.2022
Оксана Горун
За добу на Харківщині сталися дві пожежі через ворожі обстріли – ДСНС

За інформацією ДСНС, обійшлося без постраждалих.

Усього за добу в регіоні сталося п’ять пожеж. Дві з них спричинили ворожі обстріли.

“Пожежі, спричинені ворогом, зафіксовані у Дворічанській та Куп’янській територіальних громадах області. Горіли житлові будинки. Постраждалих не виявлено”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також у ДСНС зазначили, що в регіоні продовжується розмінування території. Минулої доби піротехніки ДСНС вилучили 43 вибухонебезпечні предмети.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 07:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ДСНС, обійшлося без постраждалих".