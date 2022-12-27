Житель Лозовщины зарезал гражданскую жену на Рождество и сбросил труп в яму
Фото: Харьковская облпрокуратура
В Харьковской области взяли под стражу 50-летнего жителя села Яковлевка Лозовского района, который подозревается в убийстве сожительницы.
По данным следствия, 25 декабря мужчина и его гражданская жена были дома. Между ними возникла ссора, во время которой подозреваемый схватил нож и ударил женщину в грудь. От полученного ранения она скончалась, рассказывают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
Чтобы скрыть свое преступление, злоумышленник сбросил труп в яму на территории домовладения.
Мужчине сообщили о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Читайте также: На Харьковщине задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка
Новости по теме:
Вы читали новость: «Житель Лозовщины зарезал гражданскую жену на Рождество и сбросил труп в яму»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 20:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области взяли под стражу 50-летнего жителя села Яковлевка Лозовского района, который подозревается в убийстве сожительницы.".