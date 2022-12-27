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Житель Лозовщины зарезал гражданскую жену на Рождество и сбросил труп в яму

Происшествия 20:52   27.12.2022
Елена Нагорная
Житель Лозовщины зарезал гражданскую жену на Рождество и сбросил труп в яму Фото: Харьковская облпрокуратура

В Харьковской области взяли под стражу 50-летнего жителя села Яковлевка Лозовского района, который подозревается в убийстве сожительницы.

По данным следствия, 25 декабря мужчина и его гражданская жена были дома. Между ними возникла ссора, во время которой подозреваемый схватил нож и ударил женщину в грудь. От полученного ранения она скончалась, рассказывают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Чтобы скрыть свое преступление, злоумышленник сбросил труп в яму на территории домовладения.

Мужчине сообщили о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 20:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области взяли под стражу 50-летнего жителя села Яковлевка Лозовского района, который подозревается в убийстве сожительницы.".