Live
  • Середа 28.12.2022
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.89
    • 🟢

Житель Лозівщини зарізав цивільну дружину на Різдво і скинув труп у яму

Події 20:52   27.12.2022
Олена Нагорна
Житель Лозівщини зарізав цивільну дружину на Різдво і скинув труп у яму

На Харківщині взяли під варту 50-річного жителя села Яковлівка Лозівського району, який підозрюється у вбивстві співмешканки.

За даними слідства, 25 грудня чоловік та його цивільна дружина були вдома. Між ними виникла сварка, під час якої підозрюваний схопив ніж та вдарив жінку у груди. Від отриманого поранення вона померла, розповідають у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Щоб приховати злочин, зловмисник скинув труп у яму на території домоволодіння.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Читайте також:  На Харківщині затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні дитини

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:17
До 40 сіл і селищ Харківщини біля кордону із РФ майже знищені – Тимошко
18:53
Громада на Харківщині позбулася Толстого, Глінки та Маяковського
18:17
На Харківщині ворог обороняється та обстріляв 12 населених пунктів – Генштаб
17:55
У Балаклії бійці ДСНС розбирають завали знищених росіянами будівель (фото)
17:37
Українці з Люксембургу передали авто для порятунку жителів Харківщини (сюжет)

  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Житель Лозівщини зарізав цивільну дружину на Різдво і скинув труп у яму»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 20:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині взяли під варту 50-річного жителя села Яковлівка Лозівського району, який підозрюється у вбивстві співмешканки.".