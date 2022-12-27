Житель Лозівщини зарізав цивільну дружину на Різдво і скинув труп у яму
На Харківщині взяли під варту 50-річного жителя села Яковлівка Лозівського району, який підозрюється у вбивстві співмешканки.
За даними слідства, 25 грудня чоловік та його цивільна дружина були вдома. Між ними виникла сварка, під час якої підозрюваний схопив ніж та вдарив жінку у груди. Від отриманого поранення вона померла, розповідають у пресслужбі Харківської облпрокуратури.
Щоб приховати злочин, зловмисник скинув труп у яму на території домоволодіння.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 20:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині взяли під варту 50-річного жителя села Яковлівка Лозівського району, який підозрюється у вбивстві співмешканки.".