На Харьковщине из-за обстрелов повреждены жилые дома и есть раненная женщина
За прошедшие сутки из-за обстрелов россиян пострадали гражданские объекты в области, сообщила полиция Харьковской области.
27 декабря россияне обстреляли из РСЗО, минометов и артиллерии населенные пункты Чугуевского, Харьковского и Купянского районов.
В результате вражеских атак на Купянск ранена 57-летняя женщина. Повреждения есть у частных домов.
По приграничным селам Харьковского района оккупанты били из танков, минометов и артиллерии. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
Правоохранители зафиксировали последствия всех обстрелов и собрали вещественные доказательства. Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 12:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки из-за обстрелов россиян пострадали гражданские объекты в области, сообщила полиция Харьковской области.".