На Харьковщине из-за обстрелов повреждены жилые дома и есть раненная женщина

За прошедшие сутки из-за обстрелов россиян пострадали гражданские объекты в области, сообщила полиция Харьковской области.

27 декабря россияне обстреляли из РСЗО, минометов и артиллерии населенные пункты Чугуевского, Харьковского и Купянского районов.

В результате вражеских атак на Купянск ранена 57-летняя женщина. Повреждения есть у частных домов.

По приграничным селам Харьковского района оккупанты били из танков, минометов и артиллерии. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Правоохранители зафиксировали последствия всех обстрелов и собрали вещественные доказательства. Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.