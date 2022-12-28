На Харківщині через обстріли пошкоджені житлові будинки і є поранена жінка

Минулої доби через обстріли росіян постраждали цивільні об’єкти в області, повідомила поліція Харківської області.

27 грудня росіяни обстріляли з РСЗВ, мінометів та артилерії населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів.

Внаслідок ворожих атак на Куп’янськ поранено 57-річну жінку. Пошкодження має приватні будинки.

Прикордонними селами Харківського району окупанти били з танків, мінометів та артилерії. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Правоохоронці зафіксували наслідки всіх обстрілів та зібрали речові докази. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.