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На Харківщині через обстріли пошкоджені житлові будинки і є поранена жінка

Події 12:32   28.12.2022
Оксана Якушко
На Харківщині через обстріли пошкоджені житлові будинки і є поранена жінка

Минулої доби через обстріли росіян постраждали цивільні об’єкти в області, повідомила поліція Харківської області.

27 грудня росіяни обстріляли з РСЗВ, мінометів та артилерії населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів.

Внаслідок ворожих атак на Куп’янськ поранено 57-річну жінку. Пошкодження має приватні будинки.
Прикордонними селами Харківського району окупанти били з танків, мінометів та артилерії. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Правоохоронці зафіксували наслідки всіх обстрілів та зібрали речові докази. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 12:32;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби через обстріли росіян постраждали цивільні об’єкти в області, повідомила поліція Харківської області.".