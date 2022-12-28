На Харьковщине ребенок подорвался на взрывчатке в лесу

7-летний мальчик и 47-летний мужчина пострадали в лесу в Чугуевском районе, сообщили в ХОВА.

«В районе с. Бугаевка Чугуевского района в лесу на взрывном устройстве подорвались мужчина 47 лет и 7-летний мальчик. Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он предупредил о том, что минная опасность в регионе остается высокой. Ранее сегодня Синегубов писал о пострадавшем от взрыва на мине в Изюмском районе. Ранение получил 23-летний парень.