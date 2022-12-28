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На Харьковщине ребенок подорвался на взрывчатке в лесу

Происшествия 10:54   28.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине ребенок подорвался на взрывчатке в лесу Фото: Радио Свобода

7-летний мальчик и 47-летний мужчина пострадали в лесу в Чугуевском районе, сообщили в ХОВА.

«В районе с. Бугаевка Чугуевского района в лесу на взрывном устройстве подорвались мужчина 47 лет и 7-летний мальчик. Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он предупредил о том, что минная опасность в регионе остается высокой. Ранее сегодня Синегубов писал о пострадавшем от взрыва на мине в Изюмском районе. Ранение получил 23-летний парень.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 10:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7-летний мальчик и 47-летний мужчина пострадали в лесу в Чугуевском районе, сообщили в ХОВА".