На Харьковщине ребенок подорвался на взрывчатке в лесу
Фото: Радио Свобода
7-летний мальчик и 47-летний мужчина пострадали в лесу в Чугуевском районе, сообщили в ХОВА.
«В районе с. Бугаевка Чугуевского района в лесу на взрывном устройстве подорвались мужчина 47 лет и 7-летний мальчик. Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Он предупредил о том, что минная опасность в регионе остается высокой. Ранее сегодня Синегубов писал о пострадавшем от взрыва на мине в Изюмском районе. Ранение получил 23-летний парень.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 10:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7-летний мальчик и 47-летний мужчина пострадали в лесу в Чугуевском районе, сообщили в ХОВА".