На Харківщині дитина підірвалася на вибухівці в лісі

7-річний хлопчик і 47-річний чоловік постраждали в лісі в Чугуївському районі, повідомили в ХОВА.

“У районі с. Бугаївка Чугуївського району у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу“, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він попередив про те, що мінна небезпека на Харківщині лишається високою. Раніше сьогодні Синєгубов писав про потерпілого від вибуху на міні в Ізюмському районі. Поранення отримав 23-річний хлопець.