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На Харківщині дитина підірвалася на вибухівці в лісі

Події 10:54   28.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині дитина підірвалася на вибухівці в лісі

7-річний хлопчик і 47-річний чоловік постраждали в лісі в Чугуївському районі, повідомили в ХОВА.

“У районі с. Бугаївка Чугуївського району у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він попередив про те, що мінна небезпека на Харківщині лишається високою. Раніше сьогодні Синєгубов писав про потерпілого від вибуху на міні в Ізюмському районі. Поранення отримав 23-річний хлопець.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 10:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "7-річний хлопчик і 47-річний чоловік постраждали в лісі в Чугуївському районі, повідомили в ХОВА".