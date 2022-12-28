На Харківщині дитина підірвалася на вибухівці в лісі
7-річний хлопчик і 47-річний чоловік постраждали в лісі в Чугуївському районі, повідомили в ХОВА.
“У районі с. Бугаївка Чугуївського району у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу“, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він попередив про те, що мінна небезпека на Харківщині лишається високою. Раніше сьогодні Синєгубов писав про потерпілого від вибуху на міні в Ізюмському районі. Поранення отримав 23-річний хлопець.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 10:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "7-річний хлопчик і 47-річний чоловік постраждали в лісі в Чугуївському районі, повідомили в ХОВА".