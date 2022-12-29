Live
  • Четверг 29.12.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.94
    • 🟢

Семенуха предупредил харьковчан, что следующие дни будут тяжелыми

Общество 11:45   29.12.2022
Оксана Якушко
Семенуха предупредил харьковчан, что следующие дни будут тяжелыми

Последние дни уходящего года могут быть «напряженными», заявил в эфире телемарафона заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха.

«Понятно, что враг пытается таким образом оказать давление на Украину, на украинцев. Поэтому мы призываем всех относиться осторожно ко всем тревогам, находиться в укрытиях, потому что эти дни будут достаточно тяжелыми. Но я думаю, что мы все с этим справимся», – заявил Семенуха.

Читайте также: Синегубов: Есть прилеты в Немышлянском и Основянском районах Харькова

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

19:45
Сложно на Харьковщине, но погасить энергосистему врагу не удалось — Укрэнерго
18:41
Не только ракеты: РФ обстреляла районы 15 населенных пунктов Харьковщины
18:16
Около 16 часов враг повторно ударил по объекту инфраструктуры Харькова — ХОВА
17:59
Синегубов — об ударе армии РФ по болоту в Харькове и других обстрелах за сутки
17:31
Около тысячи домов в Харькове без тепла из-за атаки дронов — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Семенуха предупредил харьковчан, что следующие дни будут тяжелыми»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 11:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последние дни уходящего года могут быть «напряженными», заявил в эфире телемарафона заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха.".