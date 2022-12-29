Семенуха предупредил харьковчан, что следующие дни будут тяжелыми

Последние дни уходящего года могут быть «напряженными», заявил в эфире телемарафона заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха.

«Понятно, что враг пытается таким образом оказать давление на Украину, на украинцев. Поэтому мы призываем всех относиться осторожно ко всем тревогам, находиться в укрытиях, потому что эти дни будут достаточно тяжелыми. Но я думаю, что мы все с этим справимся», – заявил Семенуха.