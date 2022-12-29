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Семенуха попередив харків’ян, що наступні дні будуть важкими

Суспільство 11:45   29.12.2022
Оксана Якушко
Семенуха попередив харків’ян, що наступні дні будуть важкими

Останні дні року, що минає, можуть бути “напруженими”, заявив в ефірі телемарафону заступник голови ХОВА Роман Семенуха.

“Зрозуміло, що ворог намагається таким чином зробити тиск на Україну, на українців. Тому ми закликаємо всіх ставитися обережно до всіх тривог, перебувати в укриттях, тому що ці дні будуть достатньо важкими. Але я думаю, що ми всі з цим впораємось “, – заявив Семенуха.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 11:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останні дні року, що минає, можуть бути “напруженими”, заявив в ефірі телемарафону заступник голови ХОВА Роман Семенуха.".