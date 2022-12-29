Семенуха попередив харків’ян, що наступні дні будуть важкими

Останні дні року, що минає, можуть бути “напруженими”, заявив в ефірі телемарафону заступник голови ХОВА Роман Семенуха.

“Зрозуміло, що ворог намагається таким чином зробити тиск на Україну, на українців. Тому ми закликаємо всіх ставитися обережно до всіх тривог, перебувати в укриттях, тому що ці дні будуть достатньо важкими. Але я думаю, що ми всі з цим впораємось “, – заявив Семенуха.