Семенуха попередив харків’ян, що наступні дні будуть важкими
Останні дні року, що минає, можуть бути “напруженими”, заявив в ефірі телемарафону заступник голови ХОВА Роман Семенуха.
“Зрозуміло, що ворог намагається таким чином зробити тиск на Україну, на українців. Тому ми закликаємо всіх ставитися обережно до всіх тривог, перебувати в укриттях, тому що ці дні будуть достатньо важкими. Але я думаю, що ми всі з цим впораємось “, – заявив Семенуха.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 11:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останні дні року, що минає, можуть бути “напруженими”, заявив в ефірі телемарафону заступник голови ХОВА Роман Семенуха.".