Live
  • Четверг 29.12.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.94
    • 🟢

Сложно на Харьковщине, но погасить энергосистему врагу не удалось — Укрэнерго

Общество 19:45   29.12.2022
Елена Нагорная
Сложно на Харьковщине, но погасить энергосистему врагу не удалось — Укрэнерго

Из-за значительных сетевых повреждений электроэнергию сложно доставлять в Харьковской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Львовской областях.

Об этом рассказал в эфире телемарафона председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, комментируя последствия десятой массированной ракетной атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

По его словам, ремонтные бригады «Укрэнерго» работают над восстановлением сетей постоянно, в том числе и сейчас.

«На данный момент значительная часть генерирующих мощностей в системе восстановлена, но есть значительные повреждения сети и некоторых электростанций. Они связаны с тем, что это была не одна ракетная атака, а по сути серия атак. Все началось ночью с серии атаки дронами, потом была массированная ракетная атака, и потом еще несколько атак системами С-300 по Харьковщине и Николаевщине. То есть враг пытался стрелять сегодня всем, что имеет, но глобальной цели не достиг. Система работает», — подчеркнул Кудрицкий.

Также он добавил, что энергосистема восстанавливается в плановом режиме.

«Погасить нашу энергосистему не удалось», — добавил Кудрицкий.

Читайте также: В «Харьковоблэнерго» сообщили о ситуации с электричеством после обстрелов

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:41
Не только ракеты: РФ обстреляла районы 15 населенных пунктов Харьковщины
18:16
Около 16 часов враг повторно ударил по объекту инфраструктуры Харькова — ХОВА
17:59
Синегубов — об ударе армии РФ по болоту в Харькове и других обстрелах за сутки
17:31
Около тысячи домов в Харькове без тепла из-за атаки дронов — Синегубов
15:20
На Харьковщине из-за обстрела погиб мужчина, двое ранены — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сложно на Харьковщине, но погасить энергосистему врагу не удалось — Укрэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 19:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за значительных сетевых повреждений электроэнергию сложно доставлять в Харьковской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Львовской областях.".