Сложно на Харьковщине, но погасить энергосистему врагу не удалось — Укрэнерго

Из-за значительных сетевых повреждений электроэнергию сложно доставлять в Харьковской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Львовской областях.

Об этом рассказал в эфире телемарафона председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, комментируя последствия десятой массированной ракетной атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

По его словам, ремонтные бригады «Укрэнерго» работают над восстановлением сетей постоянно, в том числе и сейчас.

«На данный момент значительная часть генерирующих мощностей в системе восстановлена, но есть значительные повреждения сети и некоторых электростанций. Они связаны с тем, что это была не одна ракетная атака, а по сути серия атак. Все началось ночью с серии атаки дронами, потом была массированная ракетная атака, и потом еще несколько атак системами С-300 по Харьковщине и Николаевщине. То есть враг пытался стрелять сегодня всем, что имеет, но глобальной цели не достиг. Система работает», — подчеркнул Кудрицкий.

Также он добавил, что энергосистема восстанавливается в плановом режиме.

«Погасить нашу энергосистему не удалось», — добавил Кудрицкий.