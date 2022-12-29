Сложно на Харьковщине, но погасить энергосистему врагу не удалось — Укрэнерго
Из-за значительных сетевых повреждений электроэнергию сложно доставлять в Харьковской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Львовской областях.
Об этом рассказал в эфире телемарафона председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, комментируя последствия десятой массированной ракетной атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины.
По его словам, ремонтные бригады «Укрэнерго» работают над восстановлением сетей постоянно, в том числе и сейчас.
«На данный момент значительная часть генерирующих мощностей в системе восстановлена, но есть значительные повреждения сети и некоторых электростанций. Они связаны с тем, что это была не одна ракетная атака, а по сути серия атак. Все началось ночью с серии атаки дронами, потом была массированная ракетная атака, и потом еще несколько атак системами С-300 по Харьковщине и Николаевщине. То есть враг пытался стрелять сегодня всем, что имеет, но глобальной цели не достиг. Система работает», — подчеркнул Кудрицкий.
Также он добавил, что энергосистема восстанавливается в плановом режиме.
«Погасить нашу энергосистему не удалось», — добавил Кудрицкий.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 19:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за значительных сетевых повреждений электроэнергию сложно доставлять в Харьковской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Львовской областях.".