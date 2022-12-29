Складно на Харківщині, але погасити енергосистему РФ не вдалося – Укренерго

Через значні мережеві пошкодження електроенергію складно доставляти у Харківській, Київській, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Львівській областях.

Про це розповів в етері телемарафону голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, коментуючи наслідки десятої масованої ракетної атаки РФ по енергетичній інфраструктурі України.

За його словами, ремонтні бригади “Укренерго” працюють над відновленням мереж постійно, зокрема й зараз.

“На цей момент значна частина генеруючих потужностей в системі відновлена, але є значні пошкодження мережі та деяких електростанцій. Вони пов’язані з тим, що це була не одна ракетна атака, а по суті серія атак. Все почалося вночі з серії атаки дронами, потім була масована ракетна атака, і потім ще декілька атак системами С-300 по Харківщині та Миколаївщині. Тобто ворог намагався стріляти сьогодні всім, що має, але глобальної цілі не досяг. Система працює”, – підкреслив Кудрицький.

Також він додав, що енергосистема відновлюється у плановому режимі.

“Погасити нашу енергосистему не вдалося”, – додав Кудрицький.