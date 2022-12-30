Армия РФ пытается улучшить положение на Купянском направлении — Генштаб

Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщил Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении обстановка стабильная. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Бочковое, Чугуновка и Зарубинка.

Противник пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Там зафиксировано огневое воздействие вблизи населенных пунктов Каменка, Двуречная, Ольшана, Купянск, Котляровка и Табаевка.

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