Армія РФ намагається покращити положення на Куп’янському напрямку – Генштаб

Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка.

Супротивник намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Там зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка.