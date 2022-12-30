Армія РФ намагається покращити положення на Куп’янському напрямку – Генштаб
Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка.
Супротивник намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Там зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка.
Читайте також: Синєгубов підсумував наслідки атаки російських терористів на Харківщину
Новини за темою:
Ви читали новину: «Армія РФ намагається покращити положення на Куп’янському напрямку – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 18:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".