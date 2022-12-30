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Армія РФ намагається покращити положення на Куп’янському напрямку – Генштаб

Події 18:53   30.12.2022
Олена Нагорна
Армія РФ намагається покращити положення на Куп’янському напрямку – Генштаб

Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка.

Супротивник намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Там зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 18:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".