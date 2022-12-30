Синєгубов підсумував наслідки атаки російських терористів на Харківщину
У Харківській області за добу через обстріли троє загиблих та один поранений, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Минулої доби ворог завдав чергового масованого ракетного удару по Україні. Багато ворожих ракет збили сили нашої ППО, але є і прильоти в об’єкти інфраструктури Харкова та області. На жаль, внаслідок ворожої ракетної атаки загинуло 2 цивільних чоловіків 55 та 54 років, чоловік 52 років госпіталізований з пораненням. Його стан медики оцінюють як важкий“, – написав Синєгубов у Телеграмі.
Ще один загиблий потрапив під артобстріл у Куп’янську.
Читайте також: Не лише інфраструктура: у ДСНС повідомили, куди “прилетіло” на Харківщині
“Протягом доби ворог обстрілював з артилерії населені пункти, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф в Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах. На жаль, в Куп’янську через ворожий обстріл загинув 60-річний чоловік”, – поінформував голова ХОВА.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов підсумував наслідки атаки російських терористів на Харківщину»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 09:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області за добу через обстріли троє загиблих та один поранений, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов".