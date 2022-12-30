Синєгубов підсумував наслідки атаки російських терористів на Харківщину

У Харківській області за добу через обстріли троє загиблих та один поранений, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Минулої доби ворог завдав чергового масованого ракетного удару по Україні. Багато ворожих ракет збили сили нашої ППО, але є і прильоти в об’єкти інфраструктури Харкова та області. На жаль, внаслідок ворожої ракетної атаки загинуло 2 цивільних чоловіків 55 та 54 років, чоловік 52 років госпіталізований з пораненням. Його стан медики оцінюють як важкий“, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Ще один загиблий потрапив під артобстріл у Куп’янську.

“Протягом доби ворог обстрілював з артилерії населені пункти, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф в Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах. На жаль, в Куп’янську через ворожий обстріл загинув 60-річний чоловік”, – поінформував голова ХОВА.