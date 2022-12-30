Синегубов подытожил последствия атаки российских террористов на Харьковщину

В Харьковской области за сутки из-за обстрелов трое погибших и один раненый, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В минувшие сутки враг нанес очередной массированный ракетный удар по Украине. Многие вражеские ракеты сбили силы нашей ПВО, но есть и прилеты в объекты инфраструктуры Харькова и области. К сожалению, в результате вражеской ракетной атаки погибли двое гражданских мужчин 55 и 54 лет, мужчина 52 лет госпитализирован с ранением, его состояние медики оценивают как тяжелое», — написал Синегубов в telegram.

Еще один погибший попал под артобстрел в Купянске.

«В течение суток враг обстреливал из артиллерии населенные пункты, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. К сожалению, в Купянске из-за вражеских обстрелов погиб 60-летний мужчина», — проинформировал глава ХОВА.