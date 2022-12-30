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Синегубов подытожил последствия атаки российских террористов на Харьковщину

Происшествия 09:06   30.12.2022
Оксана Горун
Синегубов подытожил последствия атаки российских террористов на Харьковщину

В Харьковской области за сутки из-за обстрелов трое погибших и один раненый, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В минувшие сутки враг нанес очередной массированный ракетный удар по Украине. Многие вражеские ракеты сбили силы нашей ПВО, но есть и прилеты в объекты инфраструктуры Харькова и области. К сожалению, в результате вражеской ракетной атаки погибли двое гражданских мужчин 55 и 54 лет, мужчина 52 лет госпитализирован с ранением, его состояние медики оценивают как тяжелое», — написал Синегубов в telegram.

Еще один погибший попал под артобстрел в Купянске.

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    • «В течение суток враг обстреливал из артиллерии населенные пункты, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. К сожалению, в Купянске из-за вражеских обстрелов погиб 60-летний мужчина», — проинформировал глава ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 09:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за сутки из-за обстрелов трое погибших и один раненый, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов".