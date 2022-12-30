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Враг запускает ракеты: харьковчан призвали быть в укрытиях

Происшествия 11:59   30.12.2022
Оксана Горун
Враг запускает ракеты: харьковчан призвали быть в укрытиях

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил жителей региона об опасности.

«Харьковчане находитесь в укрытиях! Воздушная тревога из-за пусков вражеских ракет», — написал Мельник в telegram в 11:49.

Сигнал воздушной тревоги на Харьковщине прозвучал 30 декабря в 11:48.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 11:59;

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