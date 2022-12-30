Враг запускает ракеты: харьковчан призвали быть в укрытиях
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил жителей региона об опасности.
«Харьковчане находитесь в укрытиях! Воздушная тревога из-за пусков вражеских ракет», — написал Мельник в telegram в 11:49.
Сигнал воздушной тревоги на Харьковщине прозвучал 30 декабря в 11:48.
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 11:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил жителей региона об опасности".