Враг запускает ракеты: харьковчан призвали быть в укрытиях

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил жителей региона об опасности.

«Харьковчане находитесь в укрытиях! Воздушная тревога из-за пусков вражеских ракет», — написал Мельник в telegram в 11:49.

Сигнал воздушной тревоги на Харьковщине прозвучал 30 декабря в 11:48.