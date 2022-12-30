Ворог запускає ракети: харків’ян закликали бути в укриттях

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник попередив мешканців регіону про небезпеку.

“Харків’яни перебувайте в укриттях! Повітряна тривога через пуски ворожих ракет”, – написав Мельник у telegram об 11:49.

Сигнал повітряної тривоги на Харківщині пролунав 30 грудня об 11:48.