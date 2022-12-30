Ворог запускає ракети: харків’ян закликали бути в укриттях
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник попередив мешканців регіону про небезпеку.
“Харків’яни перебувайте в укриттях! Повітряна тривога через пуски ворожих ракет”, – написав Мельник у telegram об 11:49.
Сигнал повітряної тривоги на Харківщині пролунав 30 грудня об 11:48.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 11:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник попередив мешканців регіону про небезпеку".