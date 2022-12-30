Высотку на «Научной» в Харькове строят самовольно, должны снести — прокуратура

Землю под 18-этажное здание бизнес-класса у станции метро «Научная» в Харькове компания-застройщик захватила самовольно. Это подтвердил суд.

«В Шевченковском районе города Харькова, вблизи ст. метро «Научная» осуществляется самовольное строительство жилого комплекса. Он должен был состоять из одного 18-этажного здания бизнес-класса, в котором должны быть расположены офисные и торговые помещения, а также 371 квартира, — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. — Однако строительство на указанной земле проводится самовольно, земельный участок самовольно захвачен, сведения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество относительно объектов, якобы находившихся на указанном участке, внесены незаконно на основании ненадлежащих документов. Кроме того, зарегистрированное сообщение по указанному строительству содержит недостоверные данные, что является основанием для их отмены в судебном порядке».

В прокуратуре подчеркнули, что строительство очередной высотки в и без того плотной застройке в районе «Научной» нарушает интересы Харьковского горсовета и громады города.

Свои аргументы прокуроры уже отстояли в суде. Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил исковое заявление. Теперь застройщик должен «привести земельный участок в пригодное для использования состояние, существовавшее до начала действий по самовольному захвату». То есть здание, которое начали строить, должны снести — вместе с забором. А сам участок земли, где уже есть фундамент и цокольный этаж, — восстановить.

У застройщика еще есть время подать апелляцию.