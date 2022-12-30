Висотку на “Науковій” у Харкові будують самовільно, мають знести – прокуратура

Землю під 18-поверхову будівлю бізнес-класу біля станції метро “Наукова” у Харкові компанія-забудовник захопила самовільно. Це підтвердив суд.

“У Шевченківському районі міста Харкова, поблизу ст. метро «Наукова», здійснюється самовільне будівництво житлового комплексу. Він мав складатись з однієї 18-поверхової будівлі бізнес-класу, у якій мали бути розташовані офісні та торгівельні приміщення, а також 371 квартира, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. – Проте будівництво на вказаній землі проводиться самочинно, земельна ділянка самовільно захоплена, відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, які нібито перебували на вказаній ділянці, внесені незаконно на підставі неналежних документів. Крім того, зареєстроване повідомлення щодо вказаного будівництва містить недостовірні дані, що є підставою для їх скасування у судовому порядку”.

У прокуратурі підкреслили, що будівництво чергової висотки в і без того щільній забудові в районі “Наукової” порушує інтереси Харківської міськради та громади міста.

Свої аргументи прокурори вже відстояли в суді. Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву. Тепер забудовник повинен “привести земельну ділянку в придатний для використання стан, який існував до початку дій із самовільного захоплення”. Тобто будівлю, яку почали зводити, мають знести – разом із парканом. А саму ділянку землі, де вже є фундамент та цокольний поверх, – відновити.

Забудовник ще має час подати апеляцію.