Армия РФ обстреляла более 20 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 31 декабря.
Об активных боевых действиях или попытках противника наступать на Харьковщине в Генштабе не сообщили. Однако, по имеющимся данным, враг пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также продолжаются обстрелы населенных пунктов региона.
«На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Глубокое, Мороховец, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Бочковое, Нестерное, Ольховатка, Чугуновка и Зарубинка Харьковской области. На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Каменка, Новомлынск, Двуречная, Ольшана, Купянск, Орлянка, Куриловка, Котляровка и Табаевка», — перечислили в сводке ГШ.
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В целом по территории Украины за прошедшие сутки российская армия нанесла 5 ракетных и 29 авиационных ударов. 26 авиаударов пришлось по гражданской инфраструктуре. В частности, оккупанты применили 10 иранских беспилотников, но их все сбили. Из РСЗО по Украине за сутки стреляли 80 раз.
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2022 в 07:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 31 декабря".