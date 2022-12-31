Армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію про російське вторгнення станом на 6:00 31 грудня.

Про активні бойові дії чи спроби противника наступати на Харківщині в Генштабі не повідомили. Проте, за наявними даними, ворог намагається покращити тактичне становище на Куп’янському напрямку. Також тривають обстріли населених пунктів регіону.

“На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Глибоке, Мороховець, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне, Вільхуватка, Чугунівка і Зарубинка Харківської області. На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Курилівка, Котлярівка і Табаївка”, – перерахували у зведенні ГШ.

Загалом по території України за минулу добу російська армія завдала 5 ракетних та 29 авіаційних ударів. 26 авіаударів припало по цивільній інфраструктурі. Зокрема, окупанти застосували 10 іранських безпілотників, але їх збили. З РСЗВ по Україні за добу стріляли 80 разів.