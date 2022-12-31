Харьковская ТрО «поздравила» противника с праздниками минометным огнем (видео)

31 декабря на фронте продолжаются бои. «Новогоднее» видео с передовой опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Доброе утро от военных Изюмского батальона Харьковской 113 бригады, которые «поздравили» врага с зимними праздниками минометным огнем. Тот случай, когда подарки в прямом смысле поразительные. Смертельно», — подписал видеоролик Мельник.

На видео воин ТрО Изюма перед выстрелом из миномета кричит: «Поздравляю с праздником! Побратимам добра, а оркам — хана».