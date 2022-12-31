Харьковская ТрО «поздравила» противника с праздниками минометным огнем (видео)
Фото: кадр из видео
31 декабря на фронте продолжаются бои. «Новогоднее» видео с передовой опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
«Доброе утро от военных Изюмского батальона Харьковской 113 бригады, которые «поздравили» врага с зимними праздниками минометным огнем. Тот случай, когда подарки в прямом смысле поразительные. Смертельно», — подписал видеоролик Мельник.
На видео воин ТрО Изюма перед выстрелом из миномета кричит: «Поздравляю с праздником! Побратимам добра, а оркам — хана».
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2022 в 11:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 декабря на фронте продолжаются бои. «Новогоднее» видео с передовой опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник".