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Харьковская ТрО «поздравила» противника с праздниками минометным огнем (видео)

Общество 11:24   31.12.2022
Оксана Горун
Харьковская ТрО «поздравила» противника с праздниками минометным огнем (видео) Фото: кадр из видео

31 декабря на фронте продолжаются бои. «Новогоднее» видео с передовой опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Доброе утро от военных Изюмского батальона Харьковской 113 бригады, которые «поздравили» врага с зимними праздниками минометным огнем. Тот случай, когда подарки в прямом смысле поразительные. Смертельно», — подписал видеоролик Мельник.

На видео воин ТрО Изюма перед выстрелом из миномета кричит: «Поздравляю с праздником! Побратимам добра, а оркам — хана».

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 декабря 2022 в 11:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 декабря на фронте продолжаются бои. «Новогоднее» видео с передовой опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник".