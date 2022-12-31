Харківська ТрО “привітала” ворога зі святами мінометним вогнем (відео)

31 грудня на фронті продовжуються бої. “Новорічне” відео з передової опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

“Доброго ранку, від військових Ізюмського батальйону Харківської 113 бригади, які «привітали» ворога з зимовими святами мінометним вогнем. Той випадок, коли подарунки в прямому сенсі вражаючі. Смертельно“, – підписав відеоролик Мельник.

На відео воїн ТрО Ізюму перед пострілом з міномета кричить: “Вітаю зі святом! Побратимам добра, а оркам – хана”.