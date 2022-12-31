Харківська ТрО “привітала” ворога зі святами мінометним вогнем (відео)
31 грудня на фронті продовжуються бої. “Новорічне” відео з передової опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
“Доброго ранку, від військових Ізюмського батальйону Харківської 113 бригади, які «привітали» ворога з зимовими святами мінометним вогнем. Той випадок, коли подарунки в прямому сенсі вражаючі. Смертельно“, – підписав відеоролик Мельник.
На відео воїн ТрО Ізюму перед пострілом з міномета кричить: “Вітаю зі святом! Побратимам добра, а оркам – хана”.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2022 в 11:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 грудня на фронті продовжуються бої. “Новорічне” відео з передової опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник".