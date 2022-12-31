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Какие населенные пункты Харьковщины обстрелял враг 31 декабря. Данные Генштаба

Происшествия 18:21   31.12.2022
Елена Нагорная
Какие населенные пункты Харьковщины обстрелял враг 31 декабря. Данные Генштаба

Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Уды, Стрелечья, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновая и Екатериновка.

Противник осуществляет попытки улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Враг обстрелял районы населенных пунктов Лозовая Первая, Западное, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянское.

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«Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги даже в праздники», — добавили в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 декабря 2022 в 18:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".