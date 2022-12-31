Які населені пункти Харківщини обстріляв ворог 31 грудня. Дані Генштабу

Райони щонайменше 15 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Уди, Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка.

Супротивник здійснює спроби покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Ворог обстріляв райони населених пунктів Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп’янськ і Орлянське.

“Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги навіть у свята”, – закликали в Генштабі.