Які населені пункти Харківщини обстріляв ворог 31 грудня. Дані Генштабу
Райони щонайменше 15 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Уди, Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка.
Супротивник здійснює спроби покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Ворог обстріляв райони населених пунктів Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп’янськ і Орлянське.
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“Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги навіть у свята”, – закликали в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2022 в 18:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 15 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".