Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В результате обстрелов разрушены и повреждены дома, коммуникации, есть погибший и раненый.
«30 декабря 2022 под вражеским огнем оказалась территория Купянской громады. Разрушения понес частный дом в городе Купянске. Телесные повреждения получил 76-летний хозяин домовладения», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На другом гражданском объекте взрывы снарядов разрушили несколько этажей жилого дома, повредили коммунальные коммуникации.
В результате обстрела Великобурлукской территориальной громады погиб 50-летний мужчина.
Также около 13:00 оккупационные войска РФ атаковали Волчанск. Снаряды повредили несколько частных домов.
По всем фактам обстрелов открыты уголовные производства.
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2022 в 10:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов разрушены и повреждены дома, коммуникации, есть погибший и раненый".