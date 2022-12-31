Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)

В результате обстрелов разрушены и повреждены дома, коммуникации, есть погибший и раненый.

«30 декабря 2022 под вражеским огнем оказалась территория Купянской громады. Разрушения понес частный дом в городе Купянске. Телесные повреждения получил 76-летний хозяин домовладения», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На другом гражданском объекте взрывы снарядов разрушили несколько этажей жилого дома, повредили коммунальные коммуникации.

В результате обстрела Великобурлукской территориальной громады погиб 50-летний мужчина.

Также около 13:00 оккупационные войска РФ атаковали Волчанск. Снаряды повредили несколько частных домов.

По всем фактам обстрелов открыты уголовные производства.