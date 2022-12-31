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Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)

Происшествия 10:19   31.12.2022
Оксана Горун
Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В результате обстрелов разрушены и повреждены дома, коммуникации, есть погибший и раненый.

«30 декабря 2022 под вражеским огнем оказалась территория Купянской громады. Разрушения понес частный дом в городе Купянске. Телесные повреждения получил 76-летний хозяин домовладения», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковщины 30 декабря - фото полиции 5
Фото: ГУНП в Харьковской области

На другом гражданском объекте взрывы снарядов разрушили несколько этажей жилого дома, повредили коммунальные коммуникации.

Последствия обстрелов Харьковщины 30 декабря - фото полиции 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

В результате обстрела Великобурлукской территориальной громады погиб 50-летний мужчина.

Последствия обстрелов Харьковщины 30 декабря - фото полиции 4
Фото: ГУНП в Харьковской области

Также около 13:00 оккупационные войска РФ атаковали Волчанск. Снаряды повредили несколько частных домов.

Последствия обстрелов Харьковщины 30 декабря - фото полиции
Фото: ГУНП в Харьковской области

По всем фактам обстрелов открыты уголовные производства.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 декабря 2022 в 10:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов разрушены и повреждены дома, коммуникации, есть погибший и раненый".