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Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

Події 10:19   31.12.2022
Оксана Горун
Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

Внаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено будинки, комунікації, є загиблий та поранений.

“30 грудня 2022 року під ворожим вогнем опинилася територія Куп’янської громади. Руйнування зазнав приватний будинок у місті Куп’янську. Тілесні ушкодження отримав 76-річний господар домоволодіння”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

Наслідки обстрілу Харківщини 30 грудня - фото поліції 5

На іншому цивільному об’єкті вибухи снарядів зруйнували кілька поверхів житлового будинку, пошкодили комунальні комунікації.

Наслідки обстрілу Харківщини 30 грудня - фото поліції 2

Внаслідок обстрілу Великобурлуцької територіальної громади загинув 50-річний чоловік.

Наслідки обстрілу Харківщини 30 грудня - фото поліції 4

Також близько 13:00 окупаційні війська РФ атакували Вовчанськ. Снаряди пошкодили кілька приватних будинків.

Наслідки обстрілу Харківщини 30 грудня - фото поліції

За всіма фактами обстрілу відкрито кримінальні провадження.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2022 в 10:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено будинки, комунікації, є загиблий та поранений".