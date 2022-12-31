Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)
Внаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено будинки, комунікації, є загиблий та поранений.
“30 грудня 2022 року під ворожим вогнем опинилася територія Куп’янської громади. Руйнування зазнав приватний будинок у місті Куп’янську. Тілесні ушкодження отримав 76-річний господар домоволодіння”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.
На іншому цивільному об’єкті вибухи снарядів зруйнували кілька поверхів житлового будинку, пошкодили комунальні комунікації.
Внаслідок обстрілу Великобурлуцької територіальної громади загинув 50-річний чоловік.
Також близько 13:00 окупаційні війська РФ атакували Вовчанськ. Снаряди пошкодили кілька приватних будинків.
За всіма фактами обстрілу відкрито кримінальні провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2022 в 10:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено будинки, комунікації, є загиблий та поранений".