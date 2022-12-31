Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

Внаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено будинки, комунікації, є загиблий та поранений.

“30 грудня 2022 року під ворожим вогнем опинилася територія Куп’янської громади. Руйнування зазнав приватний будинок у місті Куп’янську. Тілесні ушкодження отримав 76-річний господар домоволодіння”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

На іншому цивільному об’єкті вибухи снарядів зруйнували кілька поверхів житлового будинку, пошкодили комунальні комунікації.

Внаслідок обстрілу Великобурлуцької територіальної громади загинув 50-річний чоловік.

Також близько 13:00 окупаційні війська РФ атакували Вовчанськ. Снаряди пошкодили кілька приватних будинків.

За всіма фактами обстрілу відкрито кримінальні провадження.