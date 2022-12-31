Травмы и тяжелые последствия: харьковчанам напоминают о запрете пиротехники

Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в канун Нового года обратились к харьковчанам и жителям области, призвав не пугать соседей и не добавлять работы спасателям и полиции.

«Мы все привыкли очень громко праздновать новогодние праздники, очень любим их праздновать. Но сейчас не ко времени их празднование. Сегодня идет война. Эта война сопровождается постоянными взрывами, которые так раздражают людей, и так люди бегают в бомбоубежища», — воззвал к разуму любителей фейерверков начальник отдела техногенной безопасности управления предупреждения ЧС ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Губарь.

Губарь подчеркнул, что ХОВА принято решение о запрете использования пиротехники на Харьковщине во время празднования новогодних и рождественских праздников.

Также в ГСЧС напомнили, что фейерверки несут большую опасность как для людей, так и для животных. Могут стать причиной травм и пожаров. Но в этом году — ситуация особенная. Так как психологический ущерб от взрывов салютов едва ли не опаснее, чем возможные физические последствия.

«В то время, когда вы хотите феерически, ярко и громко праздновать, рядом с вами могут быть люди пожилого возраста, дети, больные, или переселенцы или военные, для которых громкие взрывы праздничных салютов не в радость и могут иметь тяжелые последствия физического и психологического характера… Подумайте о людях, психологически тяжело переживающих условия войны, которые могут воспринять звуки салютов за звуки взрывов», — напомнили спасатели.

Всех любителей фейерверков в новогоднюю ночь предупредили о том, что не выполнение ограничений, введенных на территории Харьковской области, может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.