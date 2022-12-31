Травми та тяжкі наслідки: харків’янам нагадують про заборону піротехніки

Рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області напередодні Нового року звернулися до харків’ян та мешканців області, закликавши не лякати сусідів та не додавати роботи рятувальникам і поліції.

“Ми всі звикли дуже голосно святкувати новорічні свята, дуже любимо їх святкувати. Але зараз не на часі їхнє святкування. Сьогодні йде війна. Ця війна супроводжується постійними вибухами, які так дратують людей, і так люди бігають у бомбосховища”, – закликав до розуму любителів феєрверків начальник відділу техногенної безпеки управління попередження НС ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Губар.

Губар наголосив, що ХОВА ухвалено рішення про заборону використання піротехніки на Харківщині під час святкування новорічних та різдвяних свят.

Також у ДСНС нагадали, що феєрверки несуть велику небезпеку як для людей, так і для тварин. Можуть стати причиною травм та пожеж. Але цього року – ситуація особлива. Оскільки психологічні збитки від вибухів салютів чи не небезпечніші, ніж можливі фізичні наслідки.

“У той час, коли ви хочете феєрично, яскраво і голосно святкувати, поряд з вами можуть бути люди похилого віку, діти, хворі, або переселенці, або військові, для яких гучні вибухи святкових салютів не в радість і можуть мати тяжкі наслідки фізичного та психологічного характеру… Подумайте про людей, які психологічно важко переживають умови війни, які можуть сприйняти звуки салютів за звуки вибухів”, – нагадали рятувальники.

Усіх любителів феєрверків у новорічну ніч попередили про те, що не виконання обмежень, запроваджених на території Харківської області, може спричинити як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.