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Защитник с Харьковщины погиб на Бахмутском направлении в первый день года

Происшествия 21:55   01.01.2023
Елена Нагорная
Защитник с Харьковщины погиб на Бахмутском направлении в первый день года

1 января в результате боев на Бахмутском направлении погиб житель села Нижнее Соленое Боровской громады Харьковской области Владимир Гелуненко.

«Владимиру навсегда 57 лет. Он был опытным воином, имел боевой опыт со времен войны в Афганистане, пошел на защиту родной земли еще в первые дни полномасштабного вторжения и все это время воевал в рядах Изюмского ОБ ТрО», — сообщили в Боровском поселковом совете.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 января 2023 в 21:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 января в результате боев на Бахмутском направлении погиб житель села Нижнее Соленое Боровской громады Харьковской области Владимир Гелуненко.".