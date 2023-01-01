Защитник с Харьковщины погиб на Бахмутском направлении в первый день года

1 января в результате боев на Бахмутском направлении погиб житель села Нижнее Соленое Боровской громады Харьковской области Владимир Гелуненко.

«Владимиру навсегда 57 лет. Он был опытным воином, имел боевой опыт со времен войны в Афганистане, пошел на защиту родной земли еще в первые дни полномасштабного вторжения и все это время воевал в рядах Изюмского ОБ ТрО», — сообщили в Боровском поселковом совете.

Читайте также: Районы 15 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг за новогодние сутки