Защитник с Харьковщины погиб на Бахмутском направлении в первый день года
1 января в результате боев на Бахмутском направлении погиб житель села Нижнее Соленое Боровской громады Харьковской области Владимир Гелуненко.
«Владимиру навсегда 57 лет. Он был опытным воином, имел боевой опыт со времен войны в Афганистане, пошел на защиту родной земли еще в первые дни полномасштабного вторжения и все это время воевал в рядах Изюмского ОБ ТрО», — сообщили в Боровском поселковом совете.
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- • Дата публикации материала: 1 января 2023 в 21:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 января в результате боев на Бахмутском направлении погиб житель села Нижнее Соленое Боровской громады Харьковской области Владимир Гелуненко.".