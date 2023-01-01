Захисник із Харківщини загинув на Бахмутському напрямку в перший день року
1 січня внаслідок боїв на Бахмутському напрямку загинув мешканець села Нижче Солоне Борівської громади Харківської області Володимир Гелуненко.
“Володимиру назавжди 57 років. Він був досвідченим воїном, мав бойовий досвід з часів війни в Афганістані, пішов на захист рідної землі ще в перші дні повномасштабного вторгнення і весь цей час воював у лавах Ізюмського ОБ ТрО”, – повідомили у Борівській селищній раді.
Читайте також: Райони 15 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог за новорічну добу
Новини за темою:
Ви читали новину: «Захисник із Харківщини загинув на Бахмутському напрямку в перший день року»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2023 в 21:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 січня внаслідок боїв на Бахмутському напрямку загинув мешканець села Нижче Солоне Борівської громади Харківської області Володимир Гелуненко.".