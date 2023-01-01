Захисник із Харківщини загинув на Бахмутському напрямку в перший день року

1 січня внаслідок боїв на Бахмутському напрямку загинув мешканець села Нижче Солоне Борівської громади Харківської області Володимир Гелуненко.

“Володимиру назавжди 57 років. Він був досвідченим воїном, мав бойовий досвід з часів війни в Афганістані, пішов на захист рідної землі ще в перші дні повномасштабного вторгнення і весь цей час воював у лавах Ізюмського ОБ ТрО”, – повідомили у Борівській селищній раді.