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Захисник із Харківщини загинув на Бахмутському напрямку в перший день року

Події 21:55   01.01.2023
Олена Нагорна
Захисник із Харківщини загинув на Бахмутському напрямку в перший день року

1 січня внаслідок боїв на Бахмутському напрямку загинув мешканець села Нижче Солоне Борівської громади Харківської області Володимир Гелуненко.

“Володимиру назавжди 57 років. Він був досвідченим воїном, мав бойовий досвід з часів війни в Афганістані, пішов на захист рідної землі ще в перші дні повномасштабного вторгнення і весь цей час воював у лавах Ізюмського ОБ ТрО”, – повідомили у Борівській селищній раді.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2023 в 21:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 січня внаслідок боїв на Бахмутському напрямку загинув мешканець села Нижче Солоне Борівської громади Харківської області Володимир Гелуненко.".