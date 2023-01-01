Райони 15 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог за новорічну добу

Райони щонайменше 15 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку обстановка стабільна, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Мороховець, Зелене, Стариця, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Вовчанськ, Дворічна, Московка і Кам’янка.

На Куп’янському напрямку супротивник намагається покращити тактичне положення. Обстріляно райони населених пунктів Масютівка, Орлянське, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне.

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“Небезпека авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги”, – закликали до Генштабу.