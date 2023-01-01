На окупованій частині Харківщини ворог посилив контррозвідувальні заходи
Генштаб ЗСУ повідомив, що відбувається на тимчасово зайнятих росіянами територіях на північному сході Харківщини.
“У районі населеного пункту Лиман Другий Харківської області ворог посилив контррозвідувальні заходи. Здійснює розшук проукраїнськи налаштованого населення”, – зазначили у зведенні ГШ 1 січня.
Також у Генштабі повідомили, що на Новий рік російські окупанти продовжували обстріли населених пунктів Харківщини.
“На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Уди, Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка Харківської області. На Куп’янському напрямку обстріляні Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп’янськ і Орлянське на Харківщині“, – повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Загалом по території України за минулу добу ворог завдав 31 ракетний та 12 авіаційних ударів і здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Також росіяни запустили 13 іранських дронів. Їх усі знищили сили ППО.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2023 в 08:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив, що відбувається на тимчасово зайнятих росіянами територіях на північному сході Харківщини".