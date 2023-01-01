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На оккупированной части Харьковщины враг ужесточил контрразведывательные меры

Происшествия 08:19   01.01.2023
Оксана Горун
На оккупированной части Харьковщины враг ужесточил контрразведывательные меры Фото: карта DeepState

Генштаб ВСУ сообщил, что происходит на временно занятых россиянами территориях на северо-востоке Харьковщины.

«В районе населенного пункта Лиман Второй Харьковской области враг ужесточил контрразведывательные меры. Проводит розыск проукраински настроенного населения», — отметили в сводке ГШ 1 января.

Также в Генштабе сообщили, что на Новый год российские оккупанты продолжали вести обстрелы населенных пунктов Харьковщины.

«На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Уды, Стрелечья, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновая и Екатериновка Харьковской области. На Купянском направлении обстреляны Лозовая Первая, Западная, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянское в Харьковской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.

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    • В целом по территории Украины за прошедшие сутки враг нанес 31 ракетный и 12 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из РСЗО. Также россияне запустили 13 иранских дронов. Их все уничтожили силы ПВО.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 января 2023 в 08:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что происходит на временно занятых россиянами территориях на северо-востоке Харьковщины".