На оккупированной части Харьковщины враг ужесточил контрразведывательные меры

Генштаб ВСУ сообщил, что происходит на временно занятых россиянами территориях на северо-востоке Харьковщины.

«В районе населенного пункта Лиман Второй Харьковской области враг ужесточил контрразведывательные меры. Проводит розыск проукраински настроенного населения», — отметили в сводке ГШ 1 января.

Также в Генштабе сообщили, что на Новый год российские оккупанты продолжали вести обстрелы населенных пунктов Харьковщины.

«На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Уды, Стрелечья, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновая и Екатериновка Харьковской области. На Купянском направлении обстреляны Лозовая Первая, Западная, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянское в Харьковской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.

В целом по территории Украины за прошедшие сутки враг нанес 31 ракетный и 12 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из РСЗО. Также россияне запустили 13 иранских дронов. Их все уничтожили силы ПВО.