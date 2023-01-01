Районы 15 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг за новогодние сутки

Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении обстановка стабильная, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Мороховец, Зеленое, Старица, Огурцово, Малая Волчья, Меловое, Волчанск, Двуречная, Московка и Каменка.

На Купянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Обстреляны районы населенных пунктов Масютовка, Орлянское, Кисловка, Котляровка и Крохмальное.

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«Опасность авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», — призвали в Генштабе.