Районы 15 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг за новогодние сутки
Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении обстановка стабильная, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Мороховец, Зеленое, Старица, Огурцово, Малая Волчья, Меловое, Волчанск, Двуречная, Московка и Каменка.
На Купянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Обстреляны районы населенных пунктов Масютовка, Орлянское, Кисловка, Котляровка и Крохмальное.
Читайте также: На оккупированной части Харьковщины враг ужесточил контрразведывательные меры
«Опасность авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», — призвали в Генштабе.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Районы 15 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг за новогодние сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 января 2023 в 18:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".