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Генштаб не видит наступательных группировок РФ на Слобожанском направлении

Происшествия 18:24   03.01.2023
Елена Нагорная
Генштаб не видит наступательных группировок РФ на Слобожанском направлении

Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении обстановка остается без существенных изменений. Российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Противник совершил обстрелы из всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Караичное, Охримовка и Амбарное.

На других направлениях враг ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредоточивает усилия на сдерживании действий украинских подразделений. На Купянском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы 14 населенных пунктов, среди которых на Харьковщине, в частности, Новомлинск, Тавильжанка, Двуречная, Купянск, Котляровка, Табаевка и Первомайское.

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«Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины», — констатировали в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 18:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".