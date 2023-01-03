Генштаб не видит наступательных группировок РФ на Слобожанском направлении
Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении обстановка остается без существенных изменений. Российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Противник совершил обстрелы из всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Караичное, Охримовка и Амбарное.
На других направлениях враг ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредоточивает усилия на сдерживании действий украинских подразделений. На Купянском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы 14 населенных пунктов, среди которых на Харьковщине, в частности, Новомлинск, Тавильжанка, Двуречная, Купянск, Котляровка, Табаевка и Первомайское.
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«Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины», — констатировали в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 18:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".