Генштаб не бачить наступальних угруповань РФ на Слобожанському напрямку

Райони щонайменше 17 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін. Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Супротивник здійснив обстріли з усього спектру артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охрімівка та Амбарне.

На інших напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій українських підрозділів. На Куп’янському напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 14 населених пунктів, серед яких на Харківщині, зокрема, Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка та Першотравневе.

“Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України”, – констатували в Генштабі.