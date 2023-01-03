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Сегодня и завтра в громаде на Харьковщине могут раздаваться взрывы

Общество 07:49   03.01.2023
Елена Нагорная
Сегодня и завтра в громаде на Харьковщине могут раздаваться взрывы

3 и 4 января на территории Боровской громады Харьковской области будут проводиться мероприятия по разминированию железнодорожной инфраструктуры.

В связи с этим жители могут слышать взрывы, сообщили в Боровском поселковом совете.

«Будьте осторожны и не мешайте работе саперов!», — призывают в публикации.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 07:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 и 4 января на территории Боровской громады Харьковской области будут проводиться мероприятия по разминированию железнодорожной инфраструктуры.".