Сегодня и завтра в громаде на Харьковщине могут раздаваться взрывы

3 и 4 января на территории Боровской громады Харьковской области будут проводиться мероприятия по разминированию железнодорожной инфраструктуры.

В связи с этим жители могут слышать взрывы, сообщили в Боровском поселковом совете.

«Будьте осторожны и не мешайте работе саперов!», — призывают в публикации.