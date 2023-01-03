Сьогодні та завтра в громаді на Харківщині можуть лунати вибухи
3 та 4 січня на території Борівської громади Харківської області проводитимуться заходи щодо розмінування залізничної інфраструктури.
У зв’язку з цим мешканці можуть чути вибухи, повідомили у Борівській селищній раді.
“Будьте обережні та не заважайте роботі саперів!”, – закликають у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 07:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 та 4 січня на території Борівської громади Харківської області проводитимуться заходи щодо розмінування залізничної інфраструктури.".