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Сьогодні та завтра в громаді на Харківщині можуть лунати вибухи

Події 07:49   03.01.2023
Олена Нагорна
Сьогодні та завтра в громаді на Харківщині можуть лунати вибухи

3 та 4 січня на території Борівської громади Харківської області проводитимуться заходи щодо розмінування залізничної інфраструктури.

У зв’язку з цим мешканці можуть чути вибухи, повідомили у Борівській селищній раді.

“Будьте обережні та не заважайте роботі саперів!”, – закликають у публікації.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 07:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 та 4 січня на території Борівської громади Харківської області проводитимуться заходи щодо розмінування залізничної інфраструктури.".