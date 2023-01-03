Сьогодні та завтра в громаді на Харківщині можуть лунати вибухи

3 та 4 січня на території Борівської громади Харківської області проводитимуться заходи щодо розмінування залізничної інфраструктури.

У зв’язку з цим мешканці можуть чути вибухи, повідомили у Борівській селищній раді.

“Будьте обережні та не заважайте роботі саперів!”, – закликають у публікації.