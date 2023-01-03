В Холодногорском районе завершают замену поврежденных обстрелами окон (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Холодногорском районе Харькова завершают устанавливать пластиковые оконные блоки в домах, которые были повреждены в результате российских обстрелов.
В частности, сообщили в горсовете, специалисты КП «Харьковспецстрой» уже провели такие работы по улице Полтавский Шлях и начали ремонт откосов.
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Фото: Харьковский горсовет
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- • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 11:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском районе Харькова завершают устанавливать пластиковые оконные блоки в домах, которые были повреждены в результате российских обстрелов.".