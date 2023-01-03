В Холодногорском районе завершают замену поврежденных обстрелами окон (фото)

В Холодногорском районе Харькова завершают устанавливать пластиковые оконные блоки в домах, которые были повреждены в результате российских обстрелов.

В частности, сообщили в горсовете, специалисты КП «Харьковспецстрой» уже провели такие работы по улице Полтавский Шлях и начали ремонт откосов.

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Фото: Харьковский горсовет