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У Холодногірському районі завершують заміну розбитих обстрілами вікон (фото)

Суспільство 11:21   03.01.2023
Олена Нагорна
У Холодногірському районі завершують заміну розбитих обстрілами вікон (фото)

У Холодногірському районі Харкова завершують встановлення пластикових віконних блоків у будинках, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

Зокрема, повідомили у міськраді, фахівці КП “Харківспецбуд” вже провели такі роботи по вулиці Полтавський Шлях та розпочали ремонт відкосів.

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Фото: Харківська міськрада

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 11:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському районі Харкова завершують встановлення пластикових віконних блоків у будинках, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.".