У Холодногірському районі завершують заміну розбитих обстрілами вікон (фото)
У Холодногірському районі Харкова завершують встановлення пластикових віконних блоків у будинках, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.
Зокрема, повідомили у міськраді, фахівці КП “Харківспецбуд” вже провели такі роботи по вулиці Полтавський Шлях та розпочали ремонт відкосів.
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Фото: Харківська міськрада
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 11:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському районі Харкова завершують встановлення пластикових віконних блоків у будинках, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.".