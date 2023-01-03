У Холодногірському районі завершують заміну розбитих обстрілами вікон (фото)

У Холодногірському районі Харкова завершують встановлення пластикових віконних блоків у будинках, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

Зокрема, повідомили у міськраді, фахівці КП “Харківспецбуд” вже провели такі роботи по вулиці Полтавський Шлях та розпочали ремонт відкосів.

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Фото: Харківська міськрада