Житель Боровской громады погиб в результате боев на Бахмутском направлении

От ранений, полученных в боях на Бахмутском направлении, умер 31-летний житель Боровской громады Харьковской области Антон Илющенко.

С первых дней полномасштабной войны России против Украины мужчина воевал в составе Изюмского батальона территориальной обороны, сообщили в Боровском поселковом совете.

«Побратимы говорят о нем, как о чрезвычайно положительном, искреннем человеке, надежном боевом товарище и отважном воине. Он всегда будет жить в нашей памяти и наших сердцах», — говорится в публикации.

Читайте также: Защитник с Харьковщины погиб на Бахмутском направлении в первый день года

У защитника остались жена и маленький сын.