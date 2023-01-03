Житель Боровской громады погиб в результате боев на Бахмутском направлении
От ранений, полученных в боях на Бахмутском направлении, умер 31-летний житель Боровской громады Харьковской области Антон Илющенко.
С первых дней полномасштабной войны России против Украины мужчина воевал в составе Изюмского батальона территориальной обороны, сообщили в Боровском поселковом совете.
«Побратимы говорят о нем, как о чрезвычайно положительном, искреннем человеке, надежном боевом товарище и отважном воине. Он всегда будет жить в нашей памяти и наших сердцах», — говорится в публикации.
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У защитника остались жена и маленький сын.
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- • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 08:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От ранений, полученных в боях на Бахмутском направлении, умер 31-летний житель Боровской громады Харьковской области Антон Илющенко.".