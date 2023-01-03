Житель Борівської громади загинув унаслідок боїв на Бахмутському напрямку

Від поранень, отриманих у боях на Бахмутському напрямку, помер 31-річний мешканець Борівської громади Харківської області Антон Ілющенко.

Із перших днів повномасштабної війни Росії проти України чоловік воював у складі Ізюмського батальйону територіальної оборони, повідомили у Борівській селищній раді.

“Побратими говорять про нього, як про надзвичайно позитивну, щиру людину, надійного бойового товариша і відважного воїна. Він завжди житиме у нашій пам’яті і наших серцях”, – йдеться в публікації.

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У захисника залишилися дружина та маленький син.