Как уберечься от отравления угарным газом. Советы коммунальщиков Харькова
В КП «Харьковские тепловые сети» рассказали, как уберечься от отравления угарным газом.
Граждан предостерегают от использования в многоквартирных домах буржуек и генераторов с бензиновыми или дизельными двигателями, главной опасностью которых является выделение угарного газа.
В случае ракетных атак и возможных блекаутов специалисты ХТМ советуют харьковчанам использовать аккумуляторные станции и павербанки, а в случае длительного отключения электроэнергии прийти к «пунктам незламності».
Также ХТМ попросили жителей частного сектора, которые пользуются индивидуальным отоплением, соблюдать правила безопасности: следить за качеством тяги в дымоходе и чистить вентиляционные каналы от сажи и грязи.
«В случае угрозы отравления угарным газом следует задержать дыхание и как можно скорее покинуть помещение. На крайний случай, нужно опустить лицо поближе к полу. Если кому-то рядом стало плохо, нужно максимально быстро вызвать неотложную помощь», — отметили на ХТМ.
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- • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 12:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» рассказали, как уберечься от отравления угарным газом.".