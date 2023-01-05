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Как уберечься от отравления угарным газом. Советы коммунальщиков Харькова

Общество 12:10   05.01.2023
Оксана Якушко
Как уберечься от отравления угарным газом. Советы коммунальщиков Харькова

В КП «Харьковские тепловые сети» рассказали, как уберечься от отравления угарным газом.

Граждан предостерегают от использования в многоквартирных домах буржуек и генераторов с бензиновыми или дизельными двигателями, главной опасностью которых является выделение угарного газа.

В случае ракетных атак и возможных блекаутов специалисты ХТМ советуют харьковчанам использовать аккумуляторные станции и павербанки, а в случае длительного отключения электроэнергии прийти к «пунктам незламності».

Также ХТМ попросили жителей частного сектора, которые пользуются индивидуальным отоплением, соблюдать правила безопасности: следить за качеством тяги в дымоходе и чистить вентиляционные каналы от сажи и грязи.

«В случае угрозы отравления угарным газом следует задержать дыхание и как можно скорее покинуть помещение. На крайний случай, нужно опустить лицо поближе к полу. Если кому-то рядом стало плохо, нужно максимально быстро вызвать неотложную помощь», — отметили на ХТМ.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 12:10;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» рассказали, как уберечься от отравления угарным газом.".