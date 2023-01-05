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Як вберегтися від отруєння чадним газом. Поради комунальників Харкова

Суспільство 12:10   05.01.2023
Оксана Якушко
Як вберегтися від отруєння чадним газом. Поради комунальників Харкова

У КП «Харківські теплові мережі» розповіли , як уберегтися від отруєння чадним газом.

Громадян застерігають від використання в багатоквартирних будинках буржуйок та генераторів із бензиновими або дизельними двигунами, головною небезпекою яких є виділення чадного газу.

У разі ракетних атак та можливих блекаутів фахівці ХТМ радять харків’янам використовувати акумуляторні станції та павербанки, а у разі тривалого відключення електроенергії йти до «пунктів незламності».

Також ХТМ попросили мешканців приватного сектору, які користуються індивідуальним опаленням, дотримуватись правил безпеки: стежити за якістю тяги в димарі та чистити вентиляційні канали від сажі та бруду.

«У разі загрози отруєння  чадним газом слід затримати дихання і якомога швидше залишити приміщення. На крайній випадок, треба опустити обличчя ближче до підлоги. Якщо комусь поруч стало зле, треба максимально швидко викликати невідкладну допомогу», – зазначили на ХТМ.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2023 в 12:10;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Харківські теплові мережі» розповіли , як уберегтися від отруєння чадним газом.".