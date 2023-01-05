Як вберегтися від отруєння чадним газом. Поради комунальників Харкова
У КП «Харківські теплові мережі» розповіли , як уберегтися від отруєння чадним газом.
Громадян застерігають від використання в багатоквартирних будинках буржуйок та генераторів із бензиновими або дизельними двигунами, головною небезпекою яких є виділення чадного газу.
У разі ракетних атак та можливих блекаутів фахівці ХТМ радять харків’янам використовувати акумуляторні станції та павербанки, а у разі тривалого відключення електроенергії йти до «пунктів незламності».
Також ХТМ попросили мешканців приватного сектору, які користуються індивідуальним опаленням, дотримуватись правил безпеки: стежити за якістю тяги в димарі та чистити вентиляційні канали від сажі та бруду.
«У разі загрози отруєння чадним газом слід затримати дихання і якомога швидше залишити приміщення. На крайній випадок, треба опустити обличчя ближче до підлоги. Якщо комусь поруч стало зле, треба максимально швидко викликати невідкладну допомогу», – зазначили на ХТМ.
Читайте також: У Харкові навчали пічників як використовувати буржуйки та генератори
Новини за темою:
Ви читали новину: «Як вберегтися від отруєння чадним газом. Поради комунальників Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2023 в 12:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Харківські теплові мережі» розповіли , як уберегтися від отруєння чадним газом.".