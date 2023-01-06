Как харьковские теробороновцы «поздравили» оккупантов с Новым годом (видео)
В новогоднюю ночь бойцы 228-го отдельного батальона 127-й бригады теробороны Харькова «поздравили» российских захватчиков с Новым годом огнем из бронированной техники.
После этого, как отметил один из защитников на видео, они отправились пробовать оливье.
«Празднование состоялось, оливье было вкусным. Слава Украине!», — добавили бойцы в публикации.
Видео: 127-я бригада теробороны Харькова
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- • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 14:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В новогоднюю ночь бойцы 228-го отдельного батальона 127-й бригады теробороны Харькова «поздравили» российских захватчиков с Новым годом огнем из бронированной техники.".