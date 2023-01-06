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Как харьковские теробороновцы «поздравили» оккупантов с Новым годом (видео)

Происшествия 14:47   06.01.2023
Елена Нагорная
Как харьковские теробороновцы «поздравили» оккупантов с Новым годом (видео)

В новогоднюю ночь бойцы 228-го отдельного батальона 127-й бригады теробороны Харькова «поздравили» российских захватчиков с Новым годом огнем из бронированной техники.

После этого, как отметил один из защитников на видео, они отправились пробовать оливье.

«Празднование состоялось, оливье было вкусным. Слава Украине!», — добавили бойцы в публикации.

Видео: 127-я бригада теробороны Харькова

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 14:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В новогоднюю ночь бойцы 228-го отдельного батальона 127-й бригады теробороны Харькова «поздравили» российских захватчиков с Новым годом огнем из бронированной техники.".