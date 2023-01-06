Как харьковские теробороновцы «поздравили» оккупантов с Новым годом (видео)

В новогоднюю ночь бойцы 228-го отдельного батальона 127-й бригады теробороны Харькова «поздравили» российских захватчиков с Новым годом огнем из бронированной техники.

После этого, как отметил один из защитников на видео, они отправились пробовать оливье.

«Празднование состоялось, оливье было вкусным. Слава Украине!», — добавили бойцы в публикации.

Видео: 127-я бригада теробороны Харькова