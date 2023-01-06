Як харківські тероборонівці “привітали” окупантів із Новим роком (відео)

У новорічну ніч бійці 228-го окремого батальйону 127-ї бригади тероборони Харкова “привітали” російських загарбників із Новим роком вогнем із броньованої техніки.

Після цього, як зазначив один із захисників на відео, вони вирушили куштувати олів’є.

“Святкування відбулося, олів’є було смачним. Слава Україні!”, – додали бійці у публікації.

Відео: 127-га бригада тероборони Харкова