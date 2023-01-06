Потребности в массовой мобилизации нет, но все зависит от фронта — Резников

В Украине пока нет необходимости в объявлении дополнительной мобилизации, хотя ситуация может измениться, заявил в эфире телемарафона министр обороны Алексей Резников.

«У нас в Украине объявлена мобилизация в феврале 2022 года, и она еще не завершена. Мы еще не призвали то количество людей, которое утверждено законом и президентом. Процесс идет в спокойном режиме. У нас нет такой большой потребности в людях, как в РФ — у нас есть потребность в оружии, технике, оснащении. Мы добираем, мы пополняем. Потери тоже, к сожалению, есть. Мы восстанавливаем потери наших боевых бригад, каких-то специалистов берем особых, которые нам нужны для тех или иных задач, но потребности в такой массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу», — подчеркнул Резников.

При этом он добавил, что ситуация на фронте может измениться любым способом и в любой момент, и тогда вопрос о дополнительной мобилизации будет приниматься отдельным решением.